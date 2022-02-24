«Грады» против Счастья

Системы залпового огня «Град» применил противник на Луганском направлении. “Такое происходит впервые за мою каденцию”, - отметил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. Действительно, за последние 2,5 года, террористы не использовали системы РСЗО. Это может означать, что огонь ведется российскими регулярными войсками.

На протяжении нескольких дней, обстрелы противника участились. В Луганской области был обстрелян населенный пункт Счастье, выведена из строя ТЭС. Огонь также ведется по позициям воинов ВСУ.

Несмотря на это, украинские военные сохраняют самообладание и не ведутся на провокации и не открывают ответного огня. Противник намеренно хочет вывести инфраструктуру из строя.

Хуже всего, что обстрел ведется и по мирному населению. Агрессор цинично ведет огонь по жилым зданиям украинцев, при этом, на новостных порталах РФ обвиняются именно силы ВСУ. Каким должен быть зомбированным разум россиян, чтобы они верили в то, что украинские военные обстреливают собственных граждан и территории?