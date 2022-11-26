“Говоришь на меня – переводишь на себя”

22:24 26 ноября Киев, Украина

В одном из сюжетов, пропагандисты сравнили украинцев с “зомбированными сектантами”. Для спасения “заблудших душ” полоумные ничтожества угрожают применить оружие страшнее атомной бомбы: заставить украинцев смотреть передачи Соловьева.

У любого адекватного человека, один лишь вид этого существа вызывает рвотный рефлекс. Однако, для десятков миллионов россиян, передачи Соловьева являются, чуть ли не молитвой на ночь.

И если для цивилизованного мира, очевидно, что путинская пропаганда зомбирует тех, кто ее потребляет, то Соловьев и прочие решили наоборот. Теперь они внушают россиян, что именно украинцы являются “зомбированными сектантами”. Если защита собственных территорий, государственности, культуры, мирных жителей, отстаивание свободы, права и демократии в Кремле принято считать “сатанизмом”, а репрессии, убийства, пытки, тиранию и нацизм – “правым делом”, то лучше слыть в глазах пропагандистов “зомбированными сектантами”, чем “праведниками”.

Однако не может не радовать тот факт, что путинисты не справляются даже на своем самом сильном фронте. И пропагандисты не могут предпринять ничего лучше, чем воровать украинские и западные нарративы, подменяя понятия и искажая факты.