Готовы ли украинцы к удаленной работе

13:55 21 октября Киев, Украина

Минздрав уже неоднократно призывал отказаться от традиционной формы работы и перейти на удаленку, чтобы не допустить ухудшения эпидемической ситуации.

Политолог Алексей Голобуцкий отметил, что переход на удаленную работу не станет проблемой для молодых людей, но не оптимизирует работу экономических отраслей.

«Опыт такой уже есть. Но после 60, например, люди работают уже меньше, а для молодых это уже не будет проблемой. Те, кто мог, давно уже работают дистанционно и не ждут прямых запретов от государства», - отметил Голобуцкий.

Государственные учреждения, по словам эксперта, будут организовывать свою деятельность в соответствии с распоряжениями, которые введет власть.

«Лучше не будет это точно. У нас уже сейчас экономический кризис - будет еще сильнее. Это не потому, что удаленная работа этому способствует. Но такой формат действительно требует меньше ресурсов, поэтому он и далее будет набирать обороты», - сказал Голобуцкий.

Тем не менее, эксперт предупредил, что не стоит ожидать от тотального перехода на дистанционную работу оптимизации экономических процессов.