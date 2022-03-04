Готовность населения защищать свою страну в трех отдельных странах НАТО

«А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно падут перед российской агрессией, если она будет? А они – члены НАТО. Что тогда все будут делать?» - восклицает наш президент и задает действительно сакраментальный вопрос, «а если, извините, все страны НАТО боятся, что когда-то на какую-нибудь страну – члена НАТО кто-то нападает и придется защищать, тогда вопрос зачем тогда эта конструкция, которая боится защитить страну, которая является членом того или иного союза? В чем тогда ее ценность? является ли она действительно мощной? Я считаю, что это хрупкость данной конструкции».

Верно мыслите Владимир Александрович! Вот верно говорите, только слова с делом сильно расходятся. Или это уже попытка сохранить лицо при плохой игре, типа не очень-то и хотелось, ведь саммит НАТО в июне пройдет уже точно без Украины, да и шансы получить хотя бы ПДЧ по его итогам весьма призрачны, хотя точнее будет сказать и вовсе отсутствуют.

13 лет пробуют, хвалят, но замуж не берут. Хорошо еще, что Украина «МОЖЕТ иметь план «Б», только «СПЕРВА надо поговорить с президентом Байденом»…., а, ну да, понятно, в суверенных независимых странах всегда так и поступают.

Но это все лирическое отступление, хотя и имеющее непосредственное отношение к тому, о чем хочу вам рассказать. Речь пойдет о социологическом исследовании проведенном в прошлом году в странах Балтии сотрудниками Рижского университета имени Страдыня, в тех самых «маленьких и прекрасных» Латвии, Литве и Эстонии, о судьбе которых так печется Зеленский. Исследование большое, но если в двух словах подытожить, то население этих стран не собирается защищать даже собственную территорию, предпочитая свою провинциальную размеренную жизнь вооруженному сопротивлению, даже в случае насильственного прихода к власти иностранных захватчиков. Трудно представить, что данные персонажи возьмут в руки оружие, чтобы защищать чужую страну, будь она хоть трижды союзник.

Людям задавались два простых вопроса: «если Ваша страна подвергнется нападению, должны ли ее жители, с Вашей точки зрения взять в руки оружие и защищаться в любой ситуации, даже если исход событий кажется неопределенным?». Варианты варьировались от «конечно да» до «конечно нет».

В Литве, к примеру, «конечно да» ответили всего 4% опрошенных, да и то как оказалось, это возрастные 64+ русскоговорящие граждане. Авторы исследования обращают особое внимание, что страны, в которых численность русскоговорящего населения высока – это Эстония и Латвия показывают гораздо большее стремление взять в руки оружие для защиты своей страны. Интересен факт, что во всех трех Балтийских государствах русскоговорящие респонденты отметили США как наиболее враждебное государство. Как выяснилось по результатам исследования, уровень образования очень влияет на желание защищать Родину. Удалось установить, что наибольший патриотизм показывают люди с начальным и средним образованием, в то время как обладатели дипломов предпочитают отсиживаться дома и жить прежней жизнью, не замечая крупных политических перемен.

Второй вопрос имел целью выяснить: «если Ваша страна подвергнется нападению, что бы Вы делали в первую очередь?». Здесь предлагалось шесть вариантов действий от «поддержу новые власти, буду участвовать в обеспечении правопорядка» до «буду сопротивляться насильственными методами». И на второй вопрос также были получены впечатляющие ответы. Отраден факт, что намерение открыто выступить на стороне иностранных захватчиков демонстрирует достаточно малое количество опрошенных, от 2% в Литве и Эстонии, до 3% в Латвии. Более того, наибольший показатель желающих «жить как обычно» даже при новой власти также отмечен в Латвии. Не совсем понятно почему авторы исследования разделяют понятия «поддержать новую власть» и «жить как обычно», но если посчитать эти категории вместе, то результат получится совсем удручающим.

При рассмотрении возрастной группы респондентов, отличилась Литва. Наибольшую готовность к сопротивлению в этой стране выражают граждане 64+, самое малое желание отвоевать свою свободу и независимость имеет молодежь до 24 лет. Кроме того, женщины в Литве оказались более воинственными и выразили большую готовность оказывать сопротивление захватчикам, чем мужчины, причем как демонстрациями и забастовками, так и вооруженным путем.

Интересное получается дело. Граждане Балтийских стран не желают защищать свою родную землю, демонстрируя политическую и военную инертность и даже аморфность. С другой стороны – это не просто три страны – это страны НАТО, которые, согласно 5 статье договора, обязаны оказать помощь Договаривающейся стороне в случае вооруженного нападения. Возникает вопрос, а кто пойдет защищать – то? И пойдет ли вообще? Ведь вооруженные силы стран блока состоят из таких же несознательных граждан 24+, как и те, кто участвовал в данном опросе.

Становится очевидно, что времена сильно меняются, меняются люди, их моральные качества, желания и стремления, мир меняется. Те механизмы, которые действовали в 1949 году сейчас изрядно устарели и уже работают не так безотказно.

Может стоит рассмотреть план «Б»?