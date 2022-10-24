Госзаказ на ремонт военной техники сроком на десятилетия

17:49 22 октября Киев, Украина

Недавно, депутат Госдумы РФ, посетил завод в Чите – 103-й бронетанковый ремонтный завод. Ролик был создан в целях пропаганды, чтобы показать “могущество” российской промышленности. Однако, кроме закадровых слов диктора, вид завода, не вызывает никаких эмоций кроме смеха.

Судя по внешнему виду цехов, производственным станкам, инструментам в руках рабочих, все это было создано еще в начале формирования СССР, когда в 20-е-30-е гг ХХ века у иностранных компаний закупались заводы “под ключ”. Но что характерно, депутат, поучаствовавший в ролике пропагандистов, назвал 103-й бронетанковый ремонтный завод в Чите – “локомотивом промышленности и крупнейшим заводом Забайкальского края”. По его словам, предприятие уже получило госзаказ на 3 года вперед и теперь, кроме поломанной, подбитой техники, модернизирует “тепловизорами, защитой от «Javelin»” танки Т-62.

Видимо, Т-62 после модернизации смогут не только ездить, но и гордо носить звание “лучшего танка в мире, которому нет аналогов, после «Арматы»”. На словах о тепловизорах и защите от американского противотанкового комплекса не стоит заострять внимание, так как в этот бред не верит даже автор сказанных слов, однако “госзаказ на 3 года вперед” говорит о многом. Дело в том, что за период ведения боевых действий в Украине, Россия потеряла так много техники, что все тракторные и бронетанковые заводы получили подобные госзаказы на несколько лет вперед. И это в то время, когда в Минобороны РФ заявляют об отсутствии потерь и ежедневном уничтожении “100500 украинцев вместе с техникой”. Видимо, в России смогут “выжить” лишь тяжелая промышленность и оборонный сектор.