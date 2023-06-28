Государство-террорист не собирается останавливаться на Каховской ГЭС

09:46 28 июня Киев, Украина

По словам главы Главного управления разведки Украины, Кирилла Буданова, оккупанты разработали и утвердили план теракта на ЗАЭС. Россияне заминировали пруд-охладитель станции, а также заложили взрывчатку рядом с 4-мя из 6-ти энергоблоков. Приказ на подрыв может быть вызван поражением армии РФ на левом берегу Днепра – создание зоны ядерного бедствия Россия рассматривает как предохранитель дальнейшего продвижения ВСУ. В то же время существует риск, что Московия может осуществить атаку на ЗАЭС как “превентивную меру”, чтобы заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Теракт на Каховской ГЭС дает понять, что в Кремле “не дружат” с головой. Там постоянно утверждают о том, что “пришли защищать русских людей”, однако после того, как оккупанты бегут с захваченных территорий, оставшиеся там люди, уже не считаются “русскими” и могут быть уничтожены. Не имеет смысла разбираться в логике террористов из России, ведь ее попросту не существует.

Важным вопросом остается реакция Запада на гипотетический подрыв ЗАЭС. Ранее, в НАТО утверждали, что любая ядерная атака со стороны России, в том числе взрыв на атомной электростанции, будет расцениваться, как ядерный удар и вынудит Альянс применить силу. Проблема заключается в том, что станция уже заминирована, как была заминирована Каховская ГЭС. Нет времени больше выражать обеспокоенность и раскидываться предупреждениями. Для предотвращения теракта необходимо действовать уже сейчас, иначе последствия могут быть катастрофичными, устранять которые придется долгие десятилетия.