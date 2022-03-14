Госпродпотребслужба о коронавирусе у детей и беременных женщин

"Что касается детей, то дети до 14 лет переносят это заболевание легко, почти бессимптомно, лишь небольшой процент попадает в больницу. Что касается беременных, то все зависит от спектра заболеваемости, который сопровождает беременность. Можно сказать, что дети сегодня находятся вне группы риска, а беременные — в зависимости от основных заболеваний", — говорит Рубан.