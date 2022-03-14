Госпродпотребслужба о коронавирусе у детей и беременных женщин

Как правило, дети с диагнозом ковид не нуждаются в госпитализации, да и переносят заболевание они гораздо легче, чем взрослые. Более того, симптомы пандемии у детей не всегда проявляются.
Об этом сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Громадського радіо".
В то же время, Рубан пояснил, что течение коронавируса у беременных женщин зависит от того, имеют ли они сопутствующие заболевания и какие они.
Об этом сказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Громадського радіо".
В то же время, Рубан пояснил, что течение коронавируса у беременных женщин зависит от того, имеют ли они сопутствующие заболевания и какие они.
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