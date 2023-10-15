Госпредприятия в России становятся банкротами

21:55 15 октября Киев, Украина

Одним из первых российских госпредприятий, которое заявило о скором возможном банкротстве стало «Роснано». В агентстве сообщили, что не смогут до конца года погасить долги за счет собственных средств. Чистый долг предприятия составляет 95 млрд рублей.

Примечательно, что компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет. «Роснано» занимается научными разработками. Заявление о возможном банкротстве, а также многолетние трудности с бюджетом явно дают понять, что Кремль не заинтересован в технологическом развитии собственного государства. Государственные деньги и раньше шли на разработку оружия, силовиков, армию, а после начала вторжения в Украину буквально треть бюджета направлено на поддержания оккупантов, тогда как остальные сектора экономики лишаются дотаций.

Очевидно, что в ближайшем будущем, при сохранении милитаристской тенденции, агрессор столкнется с заявлениями о банкротстве и от остальных своих госпредприятий.