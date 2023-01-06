18:06 04 января Киев, Украина

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний 4 января 2023 принял в своей резиденции – Митрополичьем доме представителей территориальной обороны, медицинского сектора, волонтеров, представителей местной власти и т.д.

В частности, Предстоятеля автокефальной Украинской Православной Церкви посетили временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николай Калашник, глава Левобережного ГРО ГУ СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области Сергей Лазарев и директор КНП "Киевский городской медицинский центр "Академия здоровья человека" Игорь Чермак.

Во встрече также принял участие епископ Бориспольский Антоний.

Его Блаженство обсудил с гостями актуальную ситуацию по противодействию полномасштабному российскому нападению. В частности, речь шла и о духовной сфере, которую враг продолжает активно использовать для достижения своих захватнических целей.

«Враг стремится максимально действовать и на духовном поприще, которое, едва ли не единственное, до сих пор осталось подвластно его влиянию. Поэтому убийственная идеология «русского мира», кое-где завуалирована и гибридна, а кое-где и полностью открыта, все еще продолжают продвигать. Это неприемлемо во время кровавой войны за нашу Богом данную землю, свободу и независимость. И этот вопрос отнюдь не свободы вероисповедания или свободной возможности молиться, потому что этого, как мы видим, никто не запрещает. Это вопросы национальной безопасности, здравого смысла на фоне смертельных вызовов и вопросы правды и справедливости. Ибо и Господь всегда на стороне правды, а не на стороне фарисейских манипуляций», – отметил Предстоятель.

Многих удивляет почему религиозный вопрос остро стал в период войны, сторонники «русского мира» пытаются забрасывать «не ко времени, в стране война», «украинская власть против религии; закрывает церкви, запрещает веру» и тому подобное.

Этот вопрос встал еще с 1991 года, как вопрос с компартиями, советской символикой, российским флотом в украинских портах.

В свое время украинские президенты (сейчас один уже и покойный) не проявили жесткости решений, патриотизма, не дослужились голосу народа и побоялись принять кардинальные решения перед лицом бывшего кремля.. И сегодня мы имеем не только отголоски тех непринятых решений, мы имеем смертельные последствия для украинских людей, для страны, для мира.

И именно сегодня наступило то время, когда с лица украинской земли нужно окончательно искоренить зло под названием "русский мир".

Источник: Прессслужба Киевской Митрополии

Украинской Православной Церкви (ВТО)