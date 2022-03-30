«Гоп-стоп» ФСБ в стране агрессоре

Недавно стало известно, что ФСБ “конфисковала” в Москве часы «Audemars Piguet» на миллионы долларов, чтобы отомстить Швейцарии за присоединение к санкциям ЕС из-за войны против Украины. Драгоценные часы были изъяты из местных складов фирмы спецагентами ФСБ.

Власти рашистов назвали причиной изъятия часов “таможенные правонарушения”. Интересно, зачем применять такие терминологии, если в это никто не верит, даже в самой стране оккупантов? Для таких действий давно существует термин – “гоп-стоп”.

После начала войны, многое стало на свои места. Маски сняты. После таких действий, а подобных “конфискаций” будет становиться все больше, не остается никаких сомнений в том, что все расследования Александра Литвиненко, Бориса Немцова, Алексея Навального о деятельности ФСБ в 90-е и более современном времени – чистая правда. Эта структура занимается нелегальным бизнесом, вроде международной наркоторговли, рэкета и вымогательства, прикрываясь государственной службой. Иначе как объяснить провальную, кое-как выполненную работу 5-го отдела спецслужбы по созданию 5-й колонны в Украине?