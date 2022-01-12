Год когнитивного диссонанса для украинского турбизнеса

20:03 01 Сентябрь Киев, Украина

Сезон-2020 для украинского туристического бизнеса выдался очень сложным, о прибыли говорить и не приходится.

Власть уверяла, что будет сделана ставка на внутренний туризм, как обстоят дела на самом деле, рассказал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев



"Сезон – крайне сложный. Прибыльным он станет мало для кого.

"За июль-август сумели заработать заполненные под завязку курортные объекты Приазовья и Причерноморья. Но вряд ли этого хватит, чтобы компенсировать полный провал мая-июня, а также приближающийся (учитывая рост заболеваемости и ужесточение карантинных мер) провал сентября-октября.



Карпатский регион и вовсе сработал хуже, чем последние 10 лет. Тут и коронавирус, и проблема с транспортом, и природные катаклизмы.





При этом отношение власти к туристической отрасли напоминало одновременное нажатие на тормоз и газ. Полный "стоп" и полный "вперед" – одновременно. От корона-кризиса пострадали абсолютно все участники туристического рынка, индустрии гостеприимства. Но способы их поддержки были неэффективными, рваными. Так, сперва решили освободить от налогов, которые и так было не из чего платить – на землю, на недвижимость. Потом оказалось, что это – лишь на месяц. А простояли без работы куда дольше. Так, сперва решили освободить от налогов, которые и так было не из чего платить – на землю, на недвижимость. Потом оказалось, что это – лишь на месяц. А простояли без работы куда дольше.



Еще пример. Президент и представители Кабмина то призывали путешествовать по Украине. То - вообще не выходить из дому.



Год когнитивного диссонанса, противоположных лозунгов, звучащих из одних и тех же уст примерно в одно и то же время



Из хорошего – в этом году создано Госагентство по туризму. Но бюджета на него – ноль, штатное расписание – несколько человек. Так что нельзя сказать, что это успешный кейс или, что это сильно помогло отрасли.



Были попытки принести пользу турбизнесу, собирая некие советы, спрашивая у самих представителей индустрии, чем им помочь. Но при этом – никто особо не анализировал, что же ответил турбизнес. Который услышал от власти традиционные для нее способы "решения проблем" отрасли – сделать логотипчик, ролик, сайтик.



В позитив можно отнести то, что украинский турбизнес на фоне проблем сумел консолидироваться. Недавние конкуренты стали взаимодействовать, выходить на совместные акции протеста, заявлять о себе, отстаивать свои права. Это главный (и, наверное, единственный) позитив этого года, который может когда-то принести плоды".