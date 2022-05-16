Глобальный продовольственный кризис и украинское зерно как единственный способ его преодоления

В субботу, 14 мая в германском Вестингхаусе прошла встреча G7 на которой решалась судьба украинского зерна. Да да, европейцы собрались чтобы подумать, как вывезти из Украины то последнее, что у нас осталось. И предлог-то какой альтруистичный и человеколюбивый – глобальный продовольственный кризис и, становящаяся все более осязаемой, угроза голода.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что война превратилась в «глобальный кризис», из-за которого 50 млн человек особенно в Африке и на Ближнем Востоке, уже в ближайшее время ощутят голод, если не удастся вывезти украинское зерно. Прекрасное, слезу вышибающее заявление по итогам встречи гласит, что «Большая семерка» обязуется оказывать дальнейшую гуманитарную помощь наиболее уязвимым, но одного не могу понять – почему за наш счет, самых богатых нашли или обдирай, дербань пока мы слабы??

То, что голод уже точно будет – факт неоспоримый. Об этом даже глава ФАО ООН (Food and Agriculture Organization) – подразделение ООН, основной задачей которого является борьба с голодом - Цюй Дунъюй заявил. То есть в ООН про голод понимают, а наше правительство не понимает, или народ Африки им дороже собственного народа? Да, конечно, возможно мои слова звучат слишком жестоко, но что кушать будем мы, если все-то, что вырастили наши хлеборобы уедет за рубеж?

И сдается мне, что европейцы лишь прикрываются голодающими африканцами, ведь сами испытывают дефицит зерна в 9 млн тонн (по данным Международного совета по зерну International Grains Council на март 2022 года). Как вы думаете, а не о себе ли они переживают? Может они думают о том, как не допустить волны народного гнева, которая вместе с продуктовыми прилавками сметет и их самих?

В целом продовольственный кризис вызван падением аграрного производства в мире из-за снижения доступности топлива и удобрений, при этом о том, что удобрений и топлива нет из-за санкций, которые европейцы сами и наложили, говорить не принято – нарративы, так сказать, а вот зерно, наше зерно забрать – это пожалуйста.

Помочь растащить наше зерно вызвалась и министр иностранных дел Канады Мелани Джоли, которая все на той же встрече G7 заявила о готовности направить канадские суда в европейские порты, чтобы вывезти зерно из Украины.

А пока мы ищем пути избавиться от ценного ресурса обходя заблокированные порты в Черном море например через румынскую Констанцу, куда зерно приходит из Измаила и Рени на Дунае.

Огромные запасы зерна вывозятся также с помощью молдавского порта Джурджулешты на Дунае и все это идет в Европу. Наши власти очевидно рассчитывают на ответную помощь, но Молдова например, в военной помощи уже отказала, сославшись на нейтральный статус страны.

Болгария для участия в деле даже порт свой в Варне реконструирует, уж больно ставки высоки. Также желают присосаться к дележу нашего зерна Польша, Чехия, Словакия и страны Балтии, ой, я сказала к «дележу», разумеется имелось ввиду благороднейшее дело спасения Европы от продовольственного кризиса.

Имея такие грандиозные запасы зерна, мы могли избежать продовольственного кризиса, который навис над всем человечеством. Надеяться на то, что Европа поможет, не приходится, ведь европейцы всегда найдут какой-нибудь закон, который не позволит делиться. Сейчас например, на встрече G7 был поднят вопрос об арестованных российских активах и направления этих средств на восстановление Украины, но поскольку законных оснований для этого нет, то говорили в основном о справедливости. Наверное именно из-за этой самой справедливости европейцы считают, что наше зерно гораздо нужнее им самим.