Главные вызовы для системы образования в условиях пандемии

21:33 16 Сентябрь Киев, Украина

К существующим вызовам системы образования, добавились новые, такие, как адаптация, организация методических и регуляционных аспектов учебного процесса в условиях карантина.

Так считает эксперт направления «Образование» аналитического центра «Украинский институт будущего» Николай Скиба

«Ситуация в городах и регионах в школах в целом отличается технически. Нет единого подхода для овладения новыми инструментами. Речь идет о переходе на новую парадигму, адаптацию программ обучения и подготовку педагогов. Должна была быть такая программа на национальном уровне в соответствии с вызовами», – сказал Скиба.

Он добавил, что несмотря на то, что система образования уже имеет опыт работы в таких условиях, пока недостаточно методологических рекомендаций для работы и это усложняет процесс принятия соответствующих решений на местах о том, как учить.

«Самое главное, что также пока что не удается, это эффективно распределить средства на санитарные средства, маски, дезинфекторы. Еще один очень важный момент – это приведение в соответствие правовой базы и регулирования по организации процесса с учетом использования бюджетных средств и возможных проверок», – пояснил Николай Скиба.

По его мнению, система образования должна одновременно оставаться гибкой и эффективной и после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад. Поэтому новые вызовы, по словам эксперта, связаны с тем, чтобы образовательные потребности удовлетворяли существующую реальность.