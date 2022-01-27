Главные угрозы со стороны России на будущих выборах президента США

Россия распространяет информацию о «гражданской войне в США» для того, чтобы запугать американцев и сместить акцент международной политики на вопросы внутри государства.
Кроме того, Россия осуществляет информационные операции в американском обществе, операции влияния через политическую и культурную элиты, а также кибератаки на избирательную и другую критически важные инфраструктуры.
Об этом рассказала политаналитик и стратегический советник США Молли МакКью.
«Главные угрозы остаются в информационной сфере, но также это российские деньги и влияние, которые присутствуют в политической, медиа и культурной элите. Они используют лидеров общественного мнения для продвижения нужных изоляционистских нарративов в американском обществе. Кроме того, высокой остается угроза кибератак на избирательные системы и другую критически важную инфраструктуру», – заявила она.
Сегодня Кремль распространяет среди американцев нарратив о «гражданской войне в США
«В информационные операции вовлечены люди, как на правом, так и на левом идеологических флангах, данный нарратив сеет беспокойство и неуверенность в американском обществе, а также способствует возникновению беспорядков», – отмечает аналитик.
Цель создания такого хаоса внутри США – заставить американцев сосредоточиться на внутренних проблемах и не смотреть на то, что происходит в мире.
«Президент Трамп, к примеру, использовал соображения внутренней безопасности и проблематику беспорядков, как оправдание для вывода американских войск из ряда мест, которые имеют важное значение для России», – подытожила Молли МакКью.
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