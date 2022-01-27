Главные угрозы со стороны России на будущих выборах президента США

20:01 11 Сентябрь Киев, Украина

Россия распространяет информацию о «гражданской войне в США» для того, чтобы запугать американцев и сместить акцент международной политики на вопросы внутри государства.

Кроме того, Россия осуществляет информационные операции в американском обществе, операции влияния через политическую и культурную элиты, а также кибератаки на избирательную и другую критически важные инфраструктуры.



Об этом рассказала политаналитик и стратегический советник США Молли МакКью.

«Главные угрозы остаются в информационной сфере, но также это российские деньги и влияние, которые присутствуют в политической, медиа и культурной элите. Они используют лидеров общественного мнения для продвижения нужных изоляционистских нарративов в американском обществе. Кроме того, высокой остается угроза кибератак на избирательные системы и другую критически важную инфраструктуру», – заявила она.

Сегодня Кремль распространяет среди американцев нарратив о «гражданской войне в США

«В информационные операции вовлечены люди, как на правом, так и на левом идеологических флангах, данный нарратив сеет беспокойство и неуверенность в американском обществе, а также способствует возникновению беспорядков», – отмечает аналитик.

Цель создания такого хаоса внутри США – заставить американцев сосредоточиться на внутренних проблемах и не смотреть на то, что происходит в мире.