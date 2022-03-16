Главные тенденции и опасности местных выборов

13:43 21 октября Киев, Украина

Чем отличаются Местные выборы-2020 от предыдущих, а также о том, как отражать удары коронавируса , поделился народный депутат Украины IХ созыва (фракция «Слуга Народа») Андрей Клочко.

"Ключевая тенденция - осознание многими гражданами того, что это выборы в органы местного самоуправления с принципиально другими, гораздо более широкими полномочиями. Поэтому к ним огромный интерес, в том числе активный - многие граждане решили попробовать свои силы и баллотируются в депутаты, а также на должности сельских, поселковых и городских голов.



Главная опасность - это опасения относительно распространения коронавируса. Но одновременно и ЦИК, и правительство делают всё возможное, чтобы обезопасить и тех, кто придет на избирательные участки, чтобы проголосовать, и членов избирательных комиссий и наблюдателей.



Что касается коронавируса… Прежде всего - надо осознать личную ответственность каждого из нас. Насколько мы выполняем рекомендации по соблюдению "масочного" режима. Также важен перевод различных мероприятий в режим онлайн. Конечно, это не даст 100% гарантии, но точно убережет многих, снизит темпы распространения болезни и даст возможность врачам оказывать необходимую помощь тем, кто в этом действительно нуждается.



Со своей стороны, уполномоченные государственные органы осуществляют текущий мониторинг ситуации, чтобы в случае необходимости корректировать меры, которые необходимо дополнительно принять для противодействия распространению коронавируса.



На сегодня, введенный правительством адаптивный карантин дает возможность удержать ситуацию под контролем, хотя там, где местная власть идет на нарушение законодательства, это дается сложно".