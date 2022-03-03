Главная проблема IT-сферы Украины
14:47 08 Октябрь Киев, Украина
Государству не хватает профессиональных IT-сотрудников из-за того, что все специалисты работают на частный сектор.
Об этом заявил во время выступления на форуме Kyiv Smart City
2020 министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Основным вызовом для нашей страны являются не технологии, не отсутствие технологий или доступ к технологиям. Мы и так третья страна в мире по аутсорсингу IT. Я считаю, что вызов есть в кадрах. Вызов есть в молодых людях, которые работают в IT-сфере и хотят работать на государство. Вызов в том, что в регионах очень не хватает людей, которые смогут влюбить в свое видение и создать эффективную структуру для внедрения инноваций”,
— сказал Федоров.
Он отметил, что круто развивается Харьков и Львов, но есть проблемы в Запорожье, Николаеве.
“Нам не хватает молодых людей. Они есть, но они работают в частном секторе. Не хватает, чтобы они работали на государство, чтобы они работали на местное самоуправление”, — добавил Федоров.
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