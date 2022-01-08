Главная надежда Зеленского на территориальную целостность

Уровень поддержки действующего президента настолько низок, что найти даже 50 человек для массовки к новогоднему поздравлению Зеленского оказалось очень проблематично. Натянутые улыбки людей с бокалами бутафорского шампанского, которые удерживали их в кадре, пока кое-кто самоутверждался в течение 20 минут, стали понятны после гневного поста одной из участниц перфоманса – военнослужащей ВСУ Натальи Борисовской.

Подвергнувшись небывалому хейту после посиделок с Зе, девушка очень эмоционально и предельно откровенно высказалась по поводу своего появления по левую рученьку от говорливого хвастунишки. По иронии судьбы политические симпатии сержанта ВСУ были отданы экс-президенту Порошенко и она продолжает его поддерживать поедая «рошеновские тортики».

Действующие военнослужащие женщины против верховного, но выход есть, поставить на воинский учет всех украинок. Украинские женщины в перерывах между заработками в той же Польше и рождением детей, с которым теперь придется повременить, ведь уклонение от этой почетной обязанности по действующему законодательству является ни много ни мало – дезертирством, теперь должны будут встать на воинский учет. А если военное положение, как в 2018 при Порошенко, это что – расстрел? Не удивительно, что Украина стремительно катится в демографическую яму, власти делают все чтоб демотивировать семьи обзаводиться детьми.

Хочется верить, что война закончится и об этом и говорили 1,5 часа Байден и Зеленский. Разговор состоялся в воскресенье в 23.00 по местному, в Вашингтоне 16 часов, все поели, поспали, может еще что-то сделали с чем «нельзя погодить» и решили озвучить Зеленскому итоги переговоров с Путиным. Да да – это именно так и выглядит, ведь прошлый звонок из-за океана так-же раздался через два дня после общения глав США и России.

Примечательно насколько разные пресс-релизы выпустили Белый дом и Банковая. Если сам Зеленский скоренько сделал фоточку с телефоном и надпись: «первый международный разговор с Байденом доказывает особый характер наших отношений» и т.п., то офис президента очевидно несколько раз за 12 часов молчания и осмысления сказанного главой Белого дома, решил, что замолчать очевидное – Вашингтон настаивает на исполнении Минских соглашений – не получится. Кроме того пресс-релиз США недвусмысленно заявил, что Зеленский также поддерживает двусторонние переговоры по стратегической стабильности с РФ в Женеве и заседание Совета Россия – НАТО в Брюсселе.

США сыграли на имидж, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя разговор с президентом Украины, оперировала такими выражениями как «Байден ясно дал понять», «США решительно ответят» и прочими фразами призванными подчеркнуть могущество Америки и подтвердить свою главенствующую роль в контроле над ситуацией. Ведь рейтинг Байдена последнее время сильно падает, а у мировой элиты складывается впечатление, что сценарий мировой стабильности пишут уже не в США.