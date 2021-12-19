Глава Министерства обороны США о стратегических конкурентах США

Марг Эспер, возглавляющий Министерство обороны США считает, что Москва и Пекин - стратегические конкуренты по отношению к Вашингтону. Он выступает с инициативой помешать Китаю изменить установленные нормы международного порядка. Эспер уверен, что необходимо увеличить военный бюджет НАТО.

"Мы живем в эпоху конкуренции великих государств, и это значит, что нашими главным стратегическим конкурентом является Китай, а затем - Россия", - отметил новый глава Пентагона

По его словам, Пекин хочет переписать правила международного порядка, а Россия представляет собой чуть меньшую проблему, но она - источник смуты во всем мире: оккупация Крыма, война в Украине, угрозы союзникам по НАТО и войска в Сирии и Ливии.

Министр обороны США призвал страны-члены Альянса тратить больше на оборону.

"Нам нужно сдерживать Россию. Нам нужно укрепить НАТО и усилить наших партнеров", - пояснил он.