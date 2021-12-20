Глава МИД ФРГ считает необходимым открытый диалог с РФ по проблемным вопросам

Глава МИД ФРГ на встрече с коллегой из России поднял вопрос открытости обсуждений вопросов в отношениях между странами. которые принято относить к категории проблемных.

Он также выразил сожаление, что в этом году из-за пандемии не состоится целый ряд важных двусторонних встреч

России и Германии необходимо открыто обсуждать проблемные вопросы в отношениях, такие как кибератака на Бундестаг или убийство гражданина Грузии в берлинском парке Тиргартен. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"В нынешнее время, когда существует ряд международных кризисов и конфликтов, нам нужна Россия для того, чтобы находить решения, и нам нужна Россия для общения на двустороннем уровне. Те сложные темы, которые были и остаются на нашей двусторонней повестке дня, как то убийство в Тиргартене или кибератака на Бундестаг, здесь нам необходимо общаться и общаться открыто", - подчеркнул он.

Он выразил сожаление, что в этом году из-за пандемии не состоится целый ряд важных двусторонних встреч, в частности форум "Петербургский диалог", который был намечен на октябрь в Калининграде. "Поэтому очень важно создавать базу для того, чтобы шаг за шагом мы возвращались к обычным, нормальным личным встречам как на нашем уровне, так и на всех уровнях общественного и политического взаимодействия, чтобы действительно восстановить тот ритм германо-российских связей, взаимоотношений, который у нас существует", - отметил глава МИД ФРГ.

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев. В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в этом кибернападении. Немецкие правоохранители считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.

40-летний гражданин Грузии был убит в Тиргартене 23 августа 2019 года, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин РФ. Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о том, что РФ имеет отношение к произошедшему в Берлине.