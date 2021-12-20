Гиксосы, которые первыми захватили Египет

По данным, опубликованным в известном издании Science, еще 3,6 тысячи лет тому назад, Древний Египет подвергся захвату другими народами. Это произошло, когда фараоны на время ослабили бдительность. Говоря современным языком, страну захватили рабочие мигранты.

Известно, что тогда власть перешла в руки гиксосов - правителей, которые выглядели и вели себя как выходцы из области, простирающейся от современной Сирии на севере до Израиля на юге. Свежий анализ скелетов показал, что они были рожденные в Египте потомки иммигрантов, которые подняли бунт и захватили власть.

Археологи знают, что гиксосы были не похожи на типичных египтян: у них были имена, как у жителей соседнего региона Передней Азии. Древние произведения искусства изображают их в длинных разноцветных одеждах, в отличие от белых накидок, которые носили египтяне. Но что это были за люди, точно не ясно.

Позже фараоны назвали гиксосов иностранными захватчиками, которые силой захватили Северный Египет и принесли хаос и смуту. Но некоторые историки полагают, что это была своего рода древнеегипетская пропаганда.

В новом исследовании археолог Крис Стентис и ее коллеги из Борнмутского университета проанализировали зубы скелетов из захоронений в Аварисе в надежде прояснить, кем же на самом деле были гиксосы.

Точно определить, откуда они родом исследователи не смогли, но они считают, что Египет привечал иммигрантов еще за сотни лет до прихода к власти гиксосов. Данные зубов еще 35 человек, похороненных в Аварисе в период гиксосов, показывают, что приток мигрантов не иссяк и после их прихода к власти.

Таким образом, Стентис предполагает, что гиксосские правители не обязательно были иностранными захватчиками, а вполне могли быть выходцами из иммигрантского сообщества, складывавшегося в Аварисе веками, сообщила ее команда в научном журнале PLOS One.

Историк и археолог Анна-Латифа Мурад из сиднейского Университета Маккуори считает, что этот вывод вполне разумен. Археологи почти не обнаружили в Аварисе свидетельств боев и разрушений, без которых не обошлось бы, если в город нагрянули бы иностранные захватчиками.

Гиксосы правили около века, после чего фараоны отвоевали свою территорию обратно. Исследователи предполагают, что войска фараонов прогнали гиксосов обратно в Переднюю Азию, и это мог быть прототип библейского Исхода, когда израильтяне покинули Египет и, в конце концов, достигли Земли обетованной.