Германия поверила в победу Украины

19:17 14 декабря Киев, Украина

“Россия — я в этом убеждён — не победит в этой войне. Безжалостные атаки на жизненно важную инфраструктуру, на водопроводы и энергетические объекты, на украинские города и сёла — это ужасная и в то же время отчаянная стратегия выжженной земли”, — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении на Берлинской конференции по безопасности.

Все помнят, как в первые пару месяцев вторжения в Украину, Шольц и некоторые члены правительства Германии выражали достаточно неоднозначную позицию относительно своей помощи Киеву. Кроме того, немецкий лидер неоднократно созванивался с Путиным в то время, когда никто в ЕС, кроме, пожалуй, Макрона и Орбана, этого не делал.

Однако в последнее время, Германия увеличила поставки тяжелого вооружения в Украину, а Шольц стал выступать с агрессивными заявлениями в адрес России. Теперь ФРГ не просто желает победы Украине, но и открыто заявляет о необходимости победить агрессора на поле боя.

По всей видимости, главной причиной стало уменьшение зависимости ЕС от российского газа, а также окончательная гибель проекта «Северного потока-2». Все, что утдерживало ФРГ от конфронтации политических отношений с Кремлем – пошло прахом.

Поддержка Германии очень важна и особенно хорошо, что у Путина больше нет рычагов энергетических рычагов давления на ФРГ. Кроме того, высказывания Шольца говорят о том, что Берлин увидел победителя в войне и это явно не Россия.