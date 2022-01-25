Новое правительство Германии поощряет действия России

Недавнее заявление немецких чиновников по поводу “невозможности возвращения Крыма” и “отказе предоставлять оружие Украине” прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба: “Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности”.

С 2014 года, Германия выступала и продолжает выступать на стороне Украины в конфликте с Россией. Однако после смены правительства в Бундестаге и окончании строительства «Северного потока-2», немецкие партнеры взяли весьма противоречивый курс риторики. Вместо того, чтобы продолжать оказывать помощь нашей стране, Бундестаг своими высказываниями ставит под удар единство Запада и целостность Европейского союза. Это может создать раскол внутри союза. Именно этого и добивается Путин – ослабить коллективные силы Запада.

Нельзя допускать подобного. Германии следует задуматься над тем, что, где и как говорить. Иначе, это может быть расценено, как смена внешнего курса политики на поддержку путинского режима и действий Кремля против Запада в угоду личным интересам Берлина.