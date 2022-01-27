Германия отказывается поставлять оружие Украине так как помогает в других сферах

Не однократно Германия отказывалась предоставлять оружие для Украины, хотя остальные члены НАТО, понимая всю серьезность ситуации на границе, без колебаний это делают. Лидер ФРГ Олаф Шольц, выступил с объяснением позиции Берлина: “В последние годы федеральное правительство неоднократно принимало решение не поставлять летальное оружие Украине. На это есть причины, которые тоже естественны. Тем не менее, мы, конечно, очень много сделали для активной поддержки экономического развития и развития демократии в Украине, в том числе и теми финансовыми ресурсами, которые у нас есть. Также в рамках наших международных обязательств. И мы будем продолжать это делать”.

Конкретных причин Шольц так и не назвал. В тоже время, экономическая помощь Германии действительно была высока в последние несколько лет. Однако, вся помощь, которую перечислил лидер ФРГ, может сойти на нет, в том случае, если Путин все же решиться совершить нападение. Поэтому так важно предоставить Украине необходимое вооружение, чтобы обезопасить страну от российской агрессии.

Олаф Шольц также подчеркнул, что Германия всецело остается на стороне Украины и готова к введению санкций против России при проявлении агрессии. Но после эскалации на границе будет уже слишком поздно помогать экономическими ограничениями. В то время, как оружие, которого может не хватить, могло бы спасти не одну жизнь украинских солдат.