Геометрія без углої

34 по ігрику (справа не у хромосомі, а у кривій, куди нас заведе). Тридцять чотири рочки нашій сонячній, яка трошки рудка, а іноді трошки альтернативно обдарована особа (російською "особь"). За що нам таке щастя? Тут процитую Гуфа (Долматова): " чтобы жизнь нам медом не казалась".

Напевно, не мені одному перераховувати зашквари публічної особи, але стоп!!! Які ще зашквари?! Це просто 3,14 здець якийсь! Хочеться попросити Павла Волю (з камеді клабу) щоби той дав трохи БІТу! Без реп-чини, без гангста тут не обійтись. (бац-бац..!!!)

Може цій рудій заввижається нарешті, що такі пощастило і білети на концерт Кобзона вже в неї?!

Та ні. Їй самій подобається без складно виступати публічно чи то на форумі "Україна 30. Платіжки" чи то перед журналістами, як очільниця ТСК по справі "Вагнергейту". А іноді в голову (то не голова, а генератор ідей) стріляють законодавчі ініціативи у стилі "ні шагу назад", схожу ми вже мали в історії наказом №227 від 28 липня 1942 року. За кого вона себе має? (Понабирали, б**ть)

*************** (5 сторінок) відбірних матюків, а не розбудовувати тобі державу.

"Сучий потрох! Вы выражаетесь как босяк. Артист… Да!" -цитата з фільму "На Дерибасовской хорошая погода".

Я не артист, але я точно знаю як за Ільфом і Петровим назвати слугу, що так безкарно, нахабно ображає інших. Не тільки блогер Олешко має судитись з цією ..., а всі мають подавати до суду, бо ганьбити Україну публічна особа не має ніякого морального права.

Вектор направлення руху такої особи має бути в сторону евклідового простору.

Чи принесе ця слуга вибачення перед журналістом Бутусовим, чи отримає покарання, за вчинені злочини? напевно так. Але не на часі :( Після нашої з Вами Перемоги над руською наволочу і її при хлібниками.

Оберігаймо з тилів нашу Армію, яка наведе порядок, як на полі бою, так і у політичному просторі нашої Країни.