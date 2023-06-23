Где скрывался мужчина, 17 лет бежавший от полиции

23:27 14 июля Киев, Украина

Почти два десятилетия. Именно столько Злоумышленник из Ровенщины скрывался от отбывания наказания. 21 ноября 2002 года около двух часов ночи на улице Чорновила в Ровно злоумышленник, применяя насилие, опасное для жизни и здоровья потерпевшего, нанес телесные повреждения жителю областного центра и потребовал деньги. После рассмотрения дела в Ровенском городском суде мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет. Приговор вступил в законную силу в ноябре 2005 года. Однако преступник скрылся из виду правоохранителей на 17 лет. И вот спустя такое длительное время, 12 июля 2022 года, его все же нашли и задержали в селе Новая УкрАинка Александрийской Тергромады.



В Александрийской тергромаде рассказывают, о существовании мужчины ничего не знали. Жители Новой Украинки никогда не жаловались на подозрительных людей.



Скрывался мужчина не в самом селе, а на дачном массиве. Жители села Новая УкрАинка рассказывают и не думали, что живут по соседству с преступником. О его существовании некоторые даже не знали. А о том, что он совершил и о его задержании узнали из газет и новостей.



Как оказалось, 42-летний злоумышленник проживал в этом доме последние 5 лет, и был на содержании своей сожительницы. К тому же, проживал с другой женщиной, также за ее счет. По словам соседа мужчина вел нелюдимый образ жизни. В день на улицу не выходил, делал это только ночью, не разговаривал ни с кем и не дружил. А сожители даже не назвал своей фамилии.



12 июля злоумышленника задержали и поместили в следственный изолятор. Теперь мужчина должен отбыть там срок, не отсидевший 17 лет назад. Преступлений без наказания не существует, каждый должен отвести за совершенное.