Где миллиарды долларов и оружие, полученное от США и стран Запада?

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что с начала ведения военных действий Украина получила около 4 миллиардов долларов финансовой помощи.

Не менее внушительна и военная помощь. Глава Пентагона Ллойд Остин обнародовал факт передачи Украине 2 миллиардов долларов в рамках помощи в сфере безопасности. По его словам, только за последние две недели США предоставили Украине военную технику на более чем 300 миллионов долларов. Джо Байден ранее пояснял, что страна поставляет в Украину системы противовоздушной обороны, переносные противотанковые комплексы, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Где растворяется это вооружение не совсем ясно. Быть может с ним воюет ВСУ, но иностранные добровольцы неоднократно жаловались, что их совсем не вооружают, не обеспечивают ни боеприпасами ни медикаментами. В сети полно обращений иностранцев, которые хотели пополнить ряды Интернационального легиона, но быстро разочаровались в своих намерениях, все потому, что их совершенно не обеспечили практически ничем.

Об этом говорит, в частности бывший солдат Французского легиона Томас Гаст, да и десятки других. Многие из прибывших в Международный центр миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне, не были готовы сразу броситься в бой, поскольку краткий инструктаж не способен заменить отсутствующего боевого опыта и оружия. Доброволец из Швеции Йеспер Сёдер ругается, что в Яворовском ему дали «паршивый калаш». Отсутсвие оружия не возможно объяснить, ведь президент США заявляет о крупных поставках, так где же оно??

Между тем оружие из США продолжает и продолжает поступать и растворяться неизвестно где. Возможно оно уже где-то продается, ведь то, что им не вооружают иностранных добровольцев позорный факт.

Не так давно президент Байден подписал очередной пакет военной помощи еще на 800 миллионов долларов. Если отталкиваться от уже подписанного законопроекта о финансировании деятельности федерального правительства до конца 2022 финансового года, то на помощь Украине и соседним странам предусмотрено 13,6 миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи.

По мнению экспертов Нью-Йорк Таймс, Украине достанется не менее чем 3,5 миллиарда военной помощи до конца 2022 года.

Но не все в США с радостью принимают эти решения. Нет единодушия и в палате конгресса. Член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин заявила: «Мы не должны тратить миллиарды долларов налогоплательщиков на военную помощь, которая, возможно попадет к нацистским группировкам, пытающим невинных людей». А ведь в США скоро начнут готовиться к выборам.

Но Зеленскому оружия мало. 24 марта он в «эмоциональной», как пишут наши СМИ, а по мне так в хамской манере обратился «на ты» к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с требованием ввести санкции против России, вспомнить Холокост и перестать торговать с РФ и пропустить оружие в Украину. Ранее власти Венгрии заявили о решении не поставлять оружие Украине и не разрешать его транзит через свою территорию.

Такое же неоправданно дерзкое требование прозвучало и к Кнессету. Израильский парламент негативно отозвался на видеообращение, в котором Зеленский распекал и стыдил Израиль за нейтралитет и требовал предоставить ПВО «Железный купол». Наиболее едкую критику вызвала отсылка Зеленского к Холокосту. Зеленский призвал израильтян «вести себя с украинцами также, как и они с евреями 80 лет назад».

Это заявление вызвало настоящий шок. Депутат Симч Ротман, даже с издевкой отметил, что израильский народ не может поступить «также», поскольку является «нравственной нацией». Он напомнил, что в ходе второй мировой, украинцы принимали активное участие в еврейских погромах, а при нацистской оккупации, зачастую были их пособниками в уничтожении евреев.

Я уверена, в Израиле еще помнят дипломатический сандал со стадионом в Тернополе, которому в 2021 году было присвоено имя Романа Шухевича. Через несколько дней после переименования, посол Израиля в Украине Джоэль Лион резко осудил решение украинских властей назвать стадион именем гауптмана 201-го батальона шуцманшафта, одного из организаторов массовых убийств поляков и евреев в ходе деятельности УПА на Западе Украины.

Польша тоже славится исторической памятью и не осталась в стороне. Мэрия польского города Замостье разорвала партнерство с Тернополем и подчеркнула, что существует факт признания Романа Шухевича ответственным за зверские убийства польского населения в 43-44-м годах.

Получается, что ногой мы топчем память людей, у которых потом рукой просим и даже требуем помощи. Зеленский сам еврей и не скрывает этого, в случае его провала как президента, он рискует быть линчеван радикально настроенной частью общества, не смотря на все его заигрывания с радикалами.

А пока актуальным остается вопрос: куда деваются уже полученные тонны современного оружия, где оно может всплыть, в чьи руки попасть?