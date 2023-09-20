«Газпром» несет колоссальные убытки

08:23 04 сентября Киев, Украина

31 августа «Газпром» отчитался о своих “успехах” за первые полгода 2023 года. В результате, прибыль упала более чем в два раза по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Убытки исчисляются триллионами рублей. Хотя учитывая, что рубль стремительно падает, оценивать что-либо в рублях дело неблагодарное.

Лучше брать за аксиому, что российский экспорт природного газа в ЕС был равен 60% от общего объема поставок за границу. Сейчас РФ этого лишилась полностью. Поэтому те 40%, которые агрессор продавал другим странам остались, однако заместить западных импортеров оккупанты так и не смогли.

За первые полгода «Газпром» недосчитался более чем 1,7 трлн рублей. По незамысловатой формуле выше, можно полагать, что к концу года эта цифра удвоится. В совокупностью с расходами на войну, которые помимо непомерно завышенных затрат бюджета РФ “на оборону” вынуждено были подняты в течение года в два раза, а именно на 5 трлн рублей, наносит “критический” урон экономике агрессора. Ведь в начале 2023 года, россияне насчитали, что пополнение бюджета должно было составить 26,13 трлн рублей, тогда как расходы 29,056 трлн, что равносильно дефициту ВВП в 2%. Выходит, что в конце года агрессор может уйти в минус на 12 трлн рублей или целых 8% ВВП.

Как говорят пропагандисты – “страна безграничных возможностей”. Действительно, падать возможно свободно, долго и без ограничений.