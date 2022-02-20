«Газпром» доигрался. Европа сократит поставки газа из России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляет, что в Евросоюзе решили приложить все усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. По словам главы ЕК, “действия «Газпрома» мягко говоря, странные, как для компании, которая обычно стремилась максимизировать прибыль, путем увеличенных поставок газа”.

В виду ненадежности “партнера”, Европа обратилась к союзникам со всего мира, призвав помочь решить проблему с поставкой природного газа в страны ЕС. Стоит отметить, что процент импорта от общего объема энергоресурса, поставляемого Россией в страны Европы, составляется 40%. Эта цифра говорит о значительной зависимости от российского газа на данный момент.

Де Ляен заявила о том, что в ближайшем будущем, в ЕС планируют удвоить, а в дальнейшем полностью перейти на возобновляемые источники энергии, чтобы стать энергонезависимыми. До тех пор, США и другие поставщики сжиженного газа, откликнулись на призыв предоставить необходимое количество топлива, чтобы заместить поставки из России.

После того, как Европа станет независимой от «Газпрома», лидеры стран ЕС смогут лишить Россию права предъявлять ультиматумы, подобные тому, который Путин поставил членам НАТО.