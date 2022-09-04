Газовый шантаж россии не удался

То, что россия использует свои энергоресурсы в качестве оружия, было известно давно. Поэтому, Европейский Союз был готов к возможному полному прекращению поставок газа компанией агрессора «Газпромом». Так и произошло.

По заявлению Кремля, газопровод «Северный поток-1» был “технически неисправен”, поэтому, подача газа полностью прекратилась. Россияне говорили, что не знают точно, когда он вновь заработает, намекая ЕС о запуске «Северного потока-2».

Страны Европы выполняли свои обязательства по оплате газа «Газпрому», а небольшие недоплаты отдельных импортером в течение полумесяца не могли стать причиной полного прекращения прокачки газа по единому газопроводу. В ЕС четко дали понять, что даже полная остановка «Северного потока-1» не вынудит их отказаться от помощи Украине.

Видимо, Путин продолжает думать, что Запад слаб, так как приказал отключить Европу от газа. Остановив прокачку голубого топлива 31 августа, уже 3-го сентября она вновь возобновилась. Если Европа готова к прекращению поставок газа из России, то для Кремля отказ от экспорта в страны ЕС лишит страну основной статьи доходов в бюджет. Какой бы не была высокой цена на газ, при нулевом объеме его поставок, прибыль, соответственно, умножается на ноль.

Дешевый фарс Кремля вновь не удался. Агрессор не выдержал и трех дней и опять выставил себя посмешищем. Не исключено, что вскоре ЕС сможет перехватить инициативу не только в поставках, но и в урегулировании цен на энергоресурс.