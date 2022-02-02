Газовые ЧП будут повторяться

20:36 15 Сентябрь Киев, Украина

прорыв газопровода Подобная ситуация, как в поселке Чабаны, где произошели взрыв, может повториться.

Так считает Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Проблема - в несвоевременной профилактике линейного участка. Там должны были заменить около 10 км участка. Почему не сделали? Халатность…