Газовые ЧП будут повторяться

Подобная ситуация, как в поселке Чабаны, где произошел прорыв газопровода и взрыв, может повториться.
Так считает Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Проблема - в несвоевременной профилактике линейного участка. Там должны были заменить около 10 км участка. Почему не сделали? Халатность…
Я бы образно сказал, что в те минуты, когда у Коболева (председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев – ред.) с придыханием брала интервью Янина Соколова, то как раз коррозия догрызали кусок магистральной трубы под Чабанами. Еще пару таких интервью Коболева и - вся газотранспортная система (ГТС) пойдет по дымом.
На самом деле, сказать, что ГТС в плохом состоянии нельзя. Но то, что Нафтогаз не выполняет полноценно работу по реконструкции проблемных участков - факт.
На самом деле, сказать, что ГТС в плохом состоянии нельзя. Но то, что Нафтогаз не выполняет полноценно работу по реконструкции проблемных участков - факт.
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