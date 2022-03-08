Гарри Каспаров назвал Путина "самым опасным человеком на планете"

Во время своего выступления в режиме онлайн в Национальном пресс-клубе США, глава «Фонда защиты прав человека» в Нью-Йорке Гарри Каспаров высказал свое мнение о политическом устройстве России. В частности, он отметил, что Россия сегодня представляет собой клептократическую диктатуру, во главе которой стоит «самый опасный человек на планете». Об этом сообщает Голос Америки.

«Он (Путин) у власти 20 лет и не намерен уходить. Это для меня – в моем словаре – это означает диктатура. И управление Путиным Россией является настолько диктаторским, насколько можно себе это представить», – заявил Каспаров, подчеркнув, что в этом контексте называть Владимира Путиным президентом нельзя.

Он отметил, что практически все СМИ в России, включая социальные сети, находятся под прямым или косвенным контролем Кремля, а защита прав человека в стране отсутствует.

По словам Каспарова, Алексей Навальный стал последней «жертвой путинской России», в которой политические оппоненты и независимые журналисты подвергаются репрессиям: «Слава Богу, он выжил, но именно так путинская Россия обращается с политическими оппонентами, используя пули в случае с Борисом Немцовым или журналистки Анны Политковской, и яд, как в случае с Алексеем Навальным. Права человека в России существуют на бумаге. Так же, как в Советском Союзе».

«Россия делает вид, что играет по некоторым правилам, потому что Путин не хочет полностью отделять Россию от остального мира. Ему не нужен новый официальный “железный занавес”, потому что сотни миллиардов долларов, украденные правящей Россией элитой, хранятся не в России, не в Китае, не в Иране и Венесуэле, а по всему миру – в Европе, в США, – сказал Каспаров. – Вот почему они делают вид, что следуют правилам. Но это не мешает Путину совершать преступления как внутри, так и за пределами России».

По мнению Каспарова, Путин не считает себя связанным какими-либо международными договорами, так как его действия не встречают «решительного ответа со стороны лидеров свободного мира». «Поэтому Путин считает, что может делать все, что хочет», – добавляет он.

«Большинство проблем, с которыми мы имеем дело сегодня, напрямую связаны с Владимиром Путиным и его преступным режимом. Когда не будет Путина, то не будет проблем в Сирии, не будет сохранения режима Мадуро или нахождения у власти белорусского диктатора Лукашенко против воли 80 процентов граждан его страны. Вы увидите конец оккупации украинских территорий», – также отмечает Каспаров.

По мнению Каспарова, Путина следует считать «самым опасным человеком на планете», поскольку тот обладает огромными ресурсами, в том числе ядерным оружием, и «считает себя выше закона и любых обязательствах, которые когда-либо принимала на себя Россия».