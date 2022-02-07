ФРГ за мир или за Россию?

Отказ поставлять оружие Киеву прокомментировала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт: “У федерального правительства уже давно есть четкая позиция - мы не поставляем оружие в кризисные зоны, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров. Например, в рамках Совета Россия - НАТО и в Нормандском формате. Поэтому сейчас наша задача - это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем”.

Позиция Германии на фоне остальных членов НАТО и ЕС до конца не понятна. С одной стороны Берлин утверждает, что на стороне Украины и не хочет допускать полномасштабного вторжения России, с другой – отказывается предоставить инструмент сдерживания агрессии.

Известно, что некоторые члены правительства Бундестага заинтересованы в возобновлении тесного сотрудничества с Кремлем. В «Северном потоке - 2» заинтересовано еще большее количество политиков. Отсюда возникает вполне логичный вопрос: а не является ли Германия негласным лоббистом интересов России в Европе?

Вряд ли ответ на этот вопрос положительный. Однако конфликт на Донбассе останавливает развитие совместных проектов Берлина и Кремля. Очевидно, что Германия намерена поскорее завершить кризис между Украиной и Россией, а кто выйдет победителем для них не так важно, как для Киева и других западных стран.