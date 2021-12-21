Франция поддержит Украину в евроинтеграции

Ольга Стафашина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщила о предстоящем приезде нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона в Киев: “Президент Франции уже подтверждал, что он приедет в Украину. Мы надеялись, что это произойдет еще до конца этого года. Вместе с тем, мы ожидаем, что этот визит состоится. Конечно, сложно прогнозировать. Но в качестве нынешнего президента Французской Республики мы надеемся, что этот визит состоится весной”.

Стефанишина добавила, что в рамках инициированной Макроном Конференции о будущем Евросоюза в Украине пройдет своеобразный “мини-референдум касательно членства в ЕС”, где украинцы смогут взять слово и высказаться относительно будущего членства в союзе.

Не исключено, что Эммануэль Макрон станет очередным европейским лидером, который подпишет соглашение о вступлении Украины в ЕС. Это послужит значительным толчком для других членов Европейского союза о принятии положительного решения относительно Украины. В тоже время, 10 апреля во Франции запланированы выборы в президенты. В том случае, если Макрон посетит Киев в марте будущего года и подпишет европейскую инициативу для Украины, это, возможно, повысит его рейтинг во Франции и повысит шансы быть избранным на второй срок, ведь такое решение будет означать защиту демократии на восточных рубежах ЕС и станет дополнительным аргументом для французских избирателей в пользу Макрона.