Форос на грани…

Нарушая все законы в оккупированном Крыму продолжается планомерное уничтожение памятников природы. Застройка природных территорий, которые должны особенно охраняться стало практически нормой современного Крыма.

После многочисленных сигналов общественности на нарушение природоохранных законов со стороны застройщиков, в Министерстве природы РФ заявили, что не согласовывали приказы Минэкологии Крыму, фактически позволяют застройку таких особых территорий. «Проекты приказов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в части уточнения режима особой охраны ряда ООПТ, в том числе парка-памятника садово-паркового искусства« Форосский », рассмотрены и согласованы с замечаниями в части необходимости исключения из указанных проектов норм , допускающих выделение и предоставление земельных участков из состава объектов ООПТ, размещение объектов капитального строительства, проведения капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства », - говорится в письме директора Департамента государственной политики в сфере развития ООПТ Ирины Маканова, направленном жителям Фороса, выступающим против застройки.

Узнав о позиции Министерстве природы РФ глава оккупированного Крыма Аксенов объявил о прекращении работ в парке. Но уже сейчас, несмотря на заявления Министерства природных ресурсов и главы Крыму, строительство в парке не просто не остановлено, - оно лишь стремительно набирает обороты. Рабочие продолжают обвязку арматуры. На площадку прибывает новая техника. Появилась информация, что застроить собираются 42 гектара парка. Сам парк уже разграничены на участки.

Со стороны оккупационных властей усиливается давление на защитников парка. Перед первомайской акции в экоактивистов пришли сотрудники полиции - для проведения «профилактических бесед». Саму акцию, участие в которой приняли около ста местных жителей, «охраняли» 30 полицейских в форме и 20 человек в штатском.

Как, по словам активистов, описывают события независимые СМИ, некоторое время силовики просто сопровождали шествие по территории Форосского парка. Но потом перегородили дорогу и попросили разойтись. Причем состав полицейских был совсем не рядовой: два подполковника, два майора и лейтенанта. Присутствовал и сам глава ялтинской полиции полковник Виктор Шварц. Он заявил, что действия защитников парка нарушают закон о митингах и шествиях. И напомнил об ограничительных «Коронавирусная» мероприятия.

Не обошлось без угроз. «Мы всех зафиксировали, и 99% из вас мы знаем», - заявил Шварц присутствовать активистам. «С учетом того, что я представитель власти, должностное лицо, я прошу вас, просто по-человечески пока, разойтись и не нарушать закон, - говорил полковник. - Если вы меня не услышите, то к вам будет применена санкция по статье 19.3 КоАП ( "Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции»).

В результате акции силовики задержали шесть человек. Вот как описывает события участник акции Алексей Иванов: «Нас продержали около двух часов в холодном подвале, а потом еще полтора часа уговаривали подписать предупреждение о недопустимости нарушения закона. Четыре человека после этого простудились, некоторые даже лежали с температурой. Мне 60 лет, я гипертоник, мне стало плохо, но полицейские отказались даже врача из амбулатории по соседству позвать ».

Еще в 2016 году санаторий «Форос», расположенный по соседству с лагерем, выкупила за 1400000000 рублей Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Впоследствии выяснилось, что фактическим покупателем стала корпорация «Татнефть», которой принадлежит хоккейный клуб «Ак Барс».

Строительство в Форосский парк ведет казанское управления «Татинвестгражданпроект». На территории ООПТ планируется возвести детский лагерь «Ак Барс», состоящий из восьмиэтажного жилого корпуса, трехэтажного административно-жилого корпуса, четырехэтажного спорткомплекса, бассейна, трехэтажной столовой, нового футбольного поля, сцены-амфитеатра, волейбольной площадки и ряда подсобных помещений. Вся эта застройка планируется на землях, относящихся к особо охраняемых природных территорий. Но в руководстве нефтяной компании отрицают какую-либо связь со строительством в Форосский парк «Официально сообщаем, что ОАО« Татнефть »не имеет отношения к данному строительству, а также не является владельцем любых объектов на территории Республики Крым» .

Конфликт вокруг Форосский парк и тому подобные случаи создают предпосылки для роста общественного недовольства в Крыму. Оккупационные власти полуострова ради готова идти на нарушение любых законов, норм и правил. Но, несмотря на давление силовиков, жители Фороса намерены добиться реального прекращения строительства с целью сохранения всемирно известного природного комплекса.