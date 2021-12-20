Формула борьбы с терроризмом в Украине

Социолог Павел Кутуев считает, чтобы свести к минимуму ситуации, при которых совершаются террористические акты, необходимо принять комплекс технических и стратегических мер.

"Гарантировать отсутствие попыток терактов не может ни одна страна.Минимизировать же такие попытки можно. Равно как сделать так, чтобы они остались только попытками, не приводя к жертвам, не причиняя вреда здоровью людей и их имуществу.Технические меры. Я увидел в Луцке (21 июля утром Максим Кривош, называющий себя Максим Плохой, захватил там автобус с заложниками, угрожая оружием и взрывчаткой; лишь вечером он сдался – ред.) эффективную работу МВД, включая министра Авакова. Тот алгоритм, который был продемонстрирован со стороны наших правоохранителей, является техническим залогом предотвращения подобных попыток терактов в будущем. Если злоумышленник видит, что его попытка быстро пресекается, снижается мотивация совершать подобное преступление.Ингредиенты успеха таковы: высшее руководство страны – президент, министр МВД, взяли на себя ответственность, проявили политическую волю и лично включились в процесс разрешения кризиса.Аваков не стал выяснять, чья это зона юрисдикции – МВД или СБУ, а прибыл на место событий, создал штаб и координировал действия спецподразделений министерства внутренних дел. То есть, была продемонстрирована оперативность. И, конечно же, профессионализм со стороны системы МВД. Это была ситуация, когда правоохранители реагировали быстро, решительно, эффективно и в связке с высшим политруководством страны. Успешное разрешение кризисной ситуации (то есть избежание жертв), а также задержание злоумышленника – всё это служит сильным демотиватором для потенциальных террористов.

Скоординированная работа МВД, личное участие президента в переговорах со злоумышленником создали атмосферу давления на террориста, которая привела к его добровольной капитуляции. В свою очередь, это позволило избежать всех огромных рисков, которые связаны с проведением силовых спецопераций.Но исключительно силовыми методами проблемы не разрешить. Важна работа по урегулированию конфликта на Востоке Украины, который является источником напряженности, в том числе психологической. И наверняка – источником нелегального оружия и боеприпасов.И, конечно, очень важна просветительская функция. То, что раньше называли пропагандой мира. Полезным будет, начиная со старшей школы (и продолжая университетом), вводить в образовательные планы курсы, связанные с урегулированием конфликтов, достижения мира, также по медиации.