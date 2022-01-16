Форма соответствует сути

В современной России, по подсчетам Минфина, на каждые 10 000 россиян приходится 163 чиновника. Такого количества «слуг народа» нет нигде. В абсолютных цифрах Россию, правда, опережает Китай, там 7 млн чинуш против российских 2400000. Но на душу населения в России их почти вчетверо больше, чем в Поднебесной.Военную форму придумали римляне. Постоянные войны, которые вела Римская Империя, требовали отделять на поле боя «своих», чтобы случайно не поубивали друг друга. В гражданских такой необходимости вроде нет, и наряжать их в одинаковое стали гораздо позже. В Российской империи мундиры носили все чиновники. А их чины соотносились с военными званиями. Окончательно упорядочил чиновный прикид большой ценитель порядке Николай I, издав в 1834 году «Положение о гражданском мундир», которое предписывало всем чиновникам носить форменную одежду согласно министерствам и ранжиру.Во времена СССР от «наследия царизма» Россия немного отошла. Но с началом путинской эры и борьбы за возрождение Империи, форменное платье можно все чаще встретить на самых разных «государевых людях».Впрочем, приучают к «обмундирование» с детства: школьная форма, отправленная на свалку вместе с портретами членов политбюро, возвращается. Причем ее победное шествие прикрывается решениями родительского сообщества. Родители, чертыхаясь, покупают костюмы, в которых школьники похожи на банковских клерков, но идти против течения, как правило, не хотят. На помощь приходят «моральные басни», которые, как известно из пушкинских времен, «бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание».В России форма одежды присвоена почти всем видам «наблюдений»: Брусничная форма Роспотребнадзора, серо-зеленый Россельхознадзор, Ростехнадзор - пиджаки с «наплечными знаками», Охотнагляд тоже серо-зеленый, Лесники - в темно-зеленом, Рыбнадзор тоже в форме и т.д. . По непонятным причинам, сам контролируя ношение формы детям, отстал Рособрнадзора.Допустим, те, кто наказывает, штрафует, проверяет и задерживает, ходят в форме, чтобы доказать свою принадлежность к ведомства и полномочий. Но зачем форма работникам Счетной палаты или даже Государственной жилищной инспекции ?!Вообще, форма нужна, чтобы минимизировать проявления личности. Форма - это способ убрать индивидуальность и тем самым снять ответственность за личные поступки. Например, военные при исполнении своих обязанностей, должны осуществлять действия, которые в обычном, мирном жизни имеют осуждение и наказание убивать, брать людей в плен. Форма нивелирует внутренний конфликт, потому что нормальный человек вряд ли захочет убивать, если она не психопат. Ему нужно как-то оправдаться перед самим собой. Но в мундире человек действует от имени государства, делегирует ему полномочия на то, что другим запрещено. На митинге детей бил не я - «человек», а я - «товарищ майор». Но форму снял - и уже человек: семья, дети. Жизнь расщепляется надвое ...Форма работает как пропуск в привилегированную группу, которой можно то, чего вообще-то нельзя. Она превращает чиновника из «слуги народа» на «надзирателя-погонщика» простых граждан. Кремль активно способствует увеличению количества «людей государевых», пытаясь с их помощью «закрепить» вертикаль власти.