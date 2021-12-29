Фокин считает, что аннексия Крыма была оправданной для России

Витольд Фокин не скрывал своей позиции в отношении того, что считает возможным понять действия России в отношении Крыма. Путин защищал российский флот.
Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в апреле 2019 года оправдывал оккупацию Крыма Россией.
Напомним, президент Владимир Зеленский 18 августа ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
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