Фокин: Донбасс в ближайшее время вернется в Украину

"Для того, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а я не сомневаюсь, что это произойдет и произойдет в ближайшее время, но вернуть Донбасс мало, надо вернуть веру людям в Украину, потому что без веры победы не бывает. Я думаю, что дорожная, как говорят сейчас, карта, ее не надо выдумывать, она есть - это Минские договоренности, если встать на сугубо юридические позиции, то Минские договоренности, поэтому и не называют договором, потому что это не нормативно-правовой документ, это политическое решение, вроде того, что было прежде, когда говорили политическая целесообразность требует. Это не образец политической целесообразности и, конечно, сейчас надо вместе с тем, что должны выполнять Минские договоренности, я альтернативы им не вижу, надо еще работать над тем, чтобы людям вернуть уважение к Украине и любовь к Украине, пока не поздно... Я никогда не был врагом России, как не был врагом США, Израиля, Польши, Венгрии или любой другой страны, но я был и остаюсь гражданином Украины, и ее интересы для меня - прежде всего", - добавил он.