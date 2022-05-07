Флаг в руках спортсмена или флаг на длинной палке?

Ко дню независимости в нашей стране готовится масштабное шоу. Казалось бы, ну уж в этом-то наше руководство профессионалы, будет большой праздник, который так необходим для социальной разрядки общества. Однако скандалы преследуют данное мероприятие по всем пунктам.

Многие считают, что устраивать пир во время чумы вообще не стоило, ведь в стране уже официально зарегистрировано более 150 случаев нового штамма коронавируса «Дельта», который более агрессивен и силен по сравнению с уханьским вариантом.

На праздничном концерте не ждут украинскую группу Green Grey, которая была образована в Украине в начале 90-х и у многих ассоциируется как раз со свежим ветром свободы, который мы почувствовали, обретя независимость. Песня «Под дождем» - это гимн эпохи, это символ событий, трудных и важных, которые происходили в то время, но мы ее не услышим, поскольку она написана не на государственном языке.

Парад, который призван поддержать вооруженные силы, поднять веру народа в авторитет и силу нашей армии, тоже вызывает неоднозначные эмоции. Девушки, марширующие на высоких каблуках, вызывают скорее стыд за людей, которые это им приказали. В данном перформансе читается явный сексистский подтекст, а не гордость за защитников родной земли. Если конечно каблуки – это те самые стандарты НАТО, то мы явно уже готовы.

Подходит к концу Олимпиада в Токио, которая очень четко показала отношение страны к профессиональному спорту. Уверена, если бы спортивная инфраструктура в стране соответствовала тем амбициям, которые высказывал наш президент в напутственном слове, то наши атлеты показали бы гораздо более выдающиеся достижения.

Наш стрелок, участник Олимпиады Павел Коростылев прямо сказал, что спортсменам негде тренироваться: «а у нас в Украине что? Уже все. Один тир, который был, сгорел, и больше ничего нет» и какой безнадегой веет от этого «уже все...», так и видится заброшенный стадион, на котором растет трава. При этом спортсмен подчеркнул, что уже указывал на отсутствие спортивной инфраструктуры в Украине и эти слова ему очень дорого стоили.

Спортивная тема прочно увязана с празднованием Дня независимости. Зеленский решил, что свобода и независимость измеряется не состоянием экономики, а длиной флагштока, и отдал распоряжение установить их по всей стране, не обеспечив данную инициативу материальным ресурсом.

В Виннице 50-метровая стойка обошлась в 7,5 миллионов гривен. Рабочие резво принялись осваивать бюджет, с высока поглядывая, как местные жители устраняют последствия непогоды, которая бушевала в ночь на 6 августа. Поваленные деревья и подтопленные обесточенные дома, конечно менее важная вещь, чем колосс на Замковой горе. К слову, в этой локации ведутся археологические раскопки, которые уже позволили обнаружить ряд ценных находок и давали надежду найти еще, но ученых подвинули и залили место раскопок бетоном.

Можно по разному относиться к чествованию государственных символов, но как же приятно, когда государственный флаг Украины взмывает вверх на Олимпийских играх под звуки гимна! Да и в руках нашего спортсмена Жана Беленюка он смотрелся гораздо круче, чем на 50-ти метровой палке.