Финляндия закрыла свои границы для россиян

Объявив мобилизацию, бункерный дед ожидал увидеть переполненные добровольцами военкоматы. Видимо он опирался на данные социологов и пропагандистов, которые доносили до него невероятную поддержку населения. Но это оказалось неправдой, и россияне побежали из страны.

Спустя всего несколько дней, европейские государства позакрывали для границы для России. Польша, Латвия, Литва, Эстония ограничили въезд первыми. Их стремление можно понять, ведь у каждой из этих стран есть личные счеты с Кремлем и они с самого начала полномасштабного вторжения в Украину выступали наиболее жестко против российской агрессии.

30 сентября Финляндия стала еще одной страной, которая закрыла свои границы для россиян. По всей видимости, в этой стране также осознали, какую угрозу несут в себе эти люди. Даже за границей, в условиях спасения собственной шкуры, некоторые из них продолжают поддерживать Путина в его стремлении уничтожить всех украинцев и пойти войной в Европу. Чем больше стран это поймет, и поступят также как страны Балтии, тем безопаснее будет в ЕС.