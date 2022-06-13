Фильтрационные лагеря рашистов

Созданные рашистами фильтрационные лагеря в точности повторяют места, в которые фашисты во времена Второй мировой войны, сгоняли мирное население и делили по расовому признаку на тех, кто может стать рабочей силой, а кто не достоин жизни. Также теперь поступают россияне, выискивая на телах украинцев татуировки, которые им не понравятся, либо просто причисляя к “врагам народа” тех, кто “плохо выглядит” или “не любит Путина”.

Через создаваемые рашистами фильтрационные лагеря проходят все, кто находится под оккупацией и желает покинут места своего проживания, в связи с постоянными обстрелами либо нарастающей гуманитарной катастрофой. Более того, для пополнения обменного фонда, при помощи таких лагерей, оккупанты набирают гражданских, позже, выдавая их за военнопленных. Согласно Международному праву, это военное преступление, за которое агрессор непременно будет отвечать перед военным трибуналом.