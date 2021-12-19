Американское космическое агентство NASA приступило к эксперименту по изменению траектории движения малых небесных тел. Американцы запустили в космос ракету носитель Falcon 9 от компании Илона Маска Space X, чтобы совершить запланированное столкновение с астероидом Диморфос. Этот астероид 160 метров в диаметре и является спутником более крупного небесного тела под названием Дидимос. Столкновение запланировано на октябрь 2022 года. На данный момент эти астероиды не представляют угрозы нашей планете, после столкновения этого также не произойдет.

Цель миссии состоит в том, чтобы изучить возможность отражение вероятного столкновения с астероидом в будущем, если такое произойдет на самом деле. Ученые планируют уменьшить время обращения Диморфоса вокруг Дидимоса, которое сейчас составляет 12 часов, максимум на 10 минут.

К американским исследователям присоединятся их европейские коллеги из ESA, которые в 2024 году будут более тщательно исследовать последствия столкновения астероида и ракеты.

Забота о предотвращении будущих глобальных катастроф заслуживает уважения. Страна с большим потенциалом не проводить военных операций по захвату других соседей, как это делает в России, а старается на благо всего человечества, жертвую личные ресурсы на это.