Фейковый спутник - реальные проблемы

12:01 10 Апрель Киев, Украина

Россия втянула Словакию в политический кризис из-за «Спутник V». Партии вакцин «Спутник V», которые поступили в Словакии не имеют тех же характеристик, о которых говорилось в исследованиях журнала Lancet.



Решение премьер-министра Словакии Игоря Матович о закупке 2 млн доз российской вакцины «Спутник V», вызвало политический кризис в стране. В результате премьер Матович и министр здравоохранения Марек Крайчий ушли в отставку, несмотря на то, что против ее использования выступала президент Зузана Чапутова и другие чиновники. А сама вакцина не прошла сертификацию в ЕС.



Теперь в Словакии в запасе 200 тыс. Доз вакцины, которой они не могут пользоваться. Медицинский регулятор Словакии официально подтвердил информацию, которая еще два дня назад появилась в местной прессе - «Спутник V», который Россия поставила в страну, отличается от вакцины, которую исследует Европейское агентство по лекарствам и от варианта, о котором была статья в научном журнале The Lancet.



Словацкий институт контроля за лекарственными средствами уверяет, что закупленную вакцину подменили и она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале.



Российский фонд прямых инвестиций Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) просит руководство Словакии вернуть поставленную партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах. Об этом сообщается на официальной странице «Спутник V» в соцсети Twitter. «РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 отправил письмо с просьбой вернуть вакцину за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», - говорится в сообщении. Как утверждают в фонде, госинститут по контролю за лекарственными средствами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации», и готовит новые провокации против российской вакцины. Фонд призывает руководство Словакии провести повторное тестирование поставленной вакцины в лаборатории, имеющей сертификацию в ЕС. Предварительные испытания поставленной в Словакию вакцины от коронави русую «Спутник V» были проведены в лаборатории, не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС. «Заявление SIDC о том, что партия« Спутника V », доставлена в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в The Lancet, есть фейковый новостью», - заявляют в РФПИ. В среду, 7 апреля в РФПИ заявили, что сообщение газеты Financial Times о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проводит клинические испытания «Спутника V» на соответствие этическим нормам, не соответствует действительности. Производители «Спутника добавили, что в ближайшее время ожидают« дополнительных фейковый новостей и провокаций от врагов «Спутника V» в Словакии, которые пытаются дискредитировать вакцину ».



РФПИ потребовал от Словакии вернуть партию «Спутника V» из-за нарушения контракта: якобы Словакия не имела права проверять состав вакцины! Становится понятным, зачем в контракте есть такой пункт!



Все косвенно указывает на то, что словакам действительно поставили «левый» «Спутник», и этот пункт контракта должен был защитить вакцину от всевозможных проверок. Но словаки не поверили, и решили проверить!



Показательно, что российская сторона даже не пытается опровергнуть факт несоответствия вакцины заявленному составу, мотивируя тем, что такое «просто невозможно»!



От Кремля можно ожидать любых поступков. Даже подмены столь необходимой вакцины, которая спасает жизни людей. В последнее время российские власти превосходит себя нелепостью поступков. Путинская Россия не может жить без конфликтов и войн. Кремль изо всех сил пытается превратить международную политику на арену борьбы без правил. Где, по его замыслу, в непредсказуемом мире аннулируются все прежние договоренности, а Москва диктует другим свои собственные «правила», несмотря на то, хотят они этого или нет.



Российская Федерация, находясь в затяжном экономическом и социальном кризисе, при этом пытается выдавать себя за один из центров мировой силы, с которым все будут вынуждены считаться.



В реальности же современная Россия - это страна, которой управляют гангстеры под видом политиков, сверху и вниз. И она никогда не была и не будет большой, потому что так же сверху и вниз является коррумпированной.