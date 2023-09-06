Российские фашисты на украинской земле

20:17 25 августа Киев, Украина

На оккупированных территориях Украины отсутствует закон. Там пропадают люди, царствуют мародеры и гауляйтеры. Никаких прав у украинцев, оставшихся во временно захваченных городах и селах нет. Чтобы лишить их украинского гражданства и сделать “настоящими россиянами”, оккупанты прибегают к разному роду пыткам.

Так, например, Гауляйтер ПГТ Лазурное Александр Дудка назвал жителей херсонской области ждунами и пригрозил, что в случае отказа получать российский паспорт, оккупационная администрация лишит людей жизненно важных медикаментов. “Медицинские препараты, приобретенные из бюджета РФ, гражданам Украины выдавать не будут. В первую очередь, это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны”, - заявил он.

Вот таким и есть настоящие лицо России или, как они себя называют, “освободителей”. Они освобождают людей от гражданства, лекарств, социальных и правовых норм, здоровья и жизни. Шантажировать инсулином и другими препаратами для получения российской туалетной бумаги красного цвета, сложенной в форме книжечки, это ли не есть фашизм? А ведь так и действует Кремль – газовый шантаж, зерновая сделка, ультиматум перед началом полномасштабного вторжения. Эта страна сгнила давным-давно и ее разлагающийся труп, к сожалению, еще дает метастазы в виде разрухи, нищеты, злобы, ненависти, зависти, жадности и смерти.