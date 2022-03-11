Ежегодный вызов отопительного сезона -  повышение цены на газ

18:43 16 октября Киев, Украина

Некоторые города Украины уже начали отопительный сезон, о том какие вызовы нас ждут в этом году, рассказал гендиректор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.

"Уже на старте отопительного сезона мы наблюдаем рост цены природного газа. Но следует отметить, что в этом сезоне присутствуют факторы, которые будут сглаживать этот рост, например, высокие запасы в ПХГ. Также с 1 августа произошло открытие рынка газа для населения, это является предпосылкой к увеличению конкуренции в данном сегменте, что в будущем может способствовать уменьшению общего уровня цен.

Сам факт открытия рынка не нужно воспринимать исключительно в одном ключе (лучше/хуже), скорее это дополнительная свобода для потребителя, поскольку уменьшаются барьеры выбора поставщиков на рынке. С другой стороны, этот рынок только начинает развиваться, выбор поставщиков не очень велик, а население еще достаточно апатично.

Главный вызов перед каждым отопительным сезоном – повышение цены газа. Сам уровень цен зимой спрогнозировать довольно сложно. Но если, например, сравнивать уровень цены для населения октября прошлого и этого года, то в этом году он несколько ниже. Мы ожидаем, что такой тренд сохранится на весь отопительный сезон, то есть цена будет ниже или на уровне прошлого года".