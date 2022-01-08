Европейский союз выделил 17 млрд евро для Украины

Для Украины, Европейский союз является надежным партнером в предоставлении финансовой помощи. Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита на Донбасс: “Мы предоставляем политическую, экономическую и финансовую поддержку. Более 17 млрд евро было предоставлено Украине после оккупации Крыма Россией. И соглашение об ассоциации, которое ЕС подписал с Украиной, является самым амбициозным и комплексным договором, который ЕС когда-либо подписывал с любым другим государством”.

Высказывания Борреля по поводу агрессии России демонстрируют крайнюю обеспокоенность действиями агрессора на протяжении последнего года. В Европейском союзе озабочены возможным выпадом Кремля против ЕС, особенно после начала гибридной атаки на белорусско-польской границе.

Видимо в Европе начали беспокоиться в большей степени о собственной безопасности, поэтому, в том числе, напомнили о предоставленной Украине помощи, чтобы в очередной раз подчеркнуть союзнические отношения. Дело в том, что война на Донбассе идет и Киев выступает в роли своеобразного щита для ЕС, который не только сдерживает российскую агрессию, но и предоставляет возможность влиять на Кремль путем угроз введения санкций. Таким образом, финансовую помощь Украине можно расценивать, как откуп и непосредственное участие Европы в ответной войне против Путина и Кремля, пусть и руками украинских военных.