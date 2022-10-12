Европейский Союз меняет риторику в отношении Украины

23:26 10 октября Киев, Украина

Бюрократический процесс в странах ЕС известен во всем мире. Решения и законы там принимаются неспешно. Точно также, неспешно, меняется отношение Европейского Союза к войне в Украине.

Ранее, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал агрессора и Киев сесть за стол переговоров, настаивал на исключительно “дипломатическом решении проблемы”. По всей видимости, он, а также большинство членов европарламента, были убеждены в стойкости украинцев, в их умении защищаться, но не верили в деоккупациу областей Украины силовым путем. Поэтому представители ЕС, исходя из своих предположений, делали логичные выводы – “война будет длиться не один год и в итоге Украине придется согласиться на передачу россии части своих территорий”.

В отличие от ЕС, украинцы всегда верили в свою победу. Деоккупируя свои территории, день за днем возвращая под контроль Украины километры территорий, мнение европейских дипломатов удалось изменить. Теперь, Жозеп Боррель утверждает, что ЕС “готов стремиться к дипломатическому решению” войны “при определенных обстоятельствах”, подчеркивая, что “Европейский Союз никогда не признает аннексию украинских территорий”. Фактически, он заявил о поддержке военного решения “конфликта” и лишь после того, как украинцы деоккупируют свои земли, возможен “дипломатический подход”.

В подтверждение своим словам, Боррель заявил о готовности продолжать поддерживать Украину в военном, экономическом и гуманитарном вопросах, а также добавил, что с 17 сентября ЕС должен начать подготовку бойцов ВСУ. Видимо, Запад, наконец, отбросил навязчивые идеи закончить войну, отдав путину то, что он хочет.