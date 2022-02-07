Европейские страны соберутся вместе, чтобы обсудить ситуацию безопасности

Глава администрации Польши Павел Шрот объявил о том, что президент Польши Анджей Дуда, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проведут встречу лидеров стран Веймарского треугольника во вторник, 8 февраля в Берлине.

В столице ФРГ, представители европейских государств обсудят положение дел вокруг конфликта Украины и России, вопросы безопасности Центральной и Восточной Европы, а также выслушают Анджея Дуду с докладом о дипломатическом визите в Пекин, целью которого являлось выяснить отношение генсека Си Цзиньпина к вероятной эскалации конфликта России.

Кроме основных вопросов, лидеры Польши и Франции могли бы настоять на том, чтобы Германия, наконец, сняла эмбарго с поставки оружия в Украину. Это поспособствует психологической деморализации Кремля, так как в России увидели бы, что даже, относительно, лояльная к ним Германия, начала поставлять вооружение для Киева. Поставки оружия в данном случае не являются инструментом эскалации, а наоборот, служат фактором сдерживания против российской агрессии.

В тоже время, о результатах встречи глав государств Веймарского треугольника можно будет узнать лишь во вторник или среду. Не исключено, что лидеры Франции и Польши поднимут данный вопрос, однако на одобрение Германии рассчитывать не стоит.