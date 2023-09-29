Европа запрещает россиянам приезжать на собственных авто

12:59 26 сентября Киев, Украина

Стоит отметить, что расширение санкции в отношении России и россиян, а именно, возможность расценивать заезд в ЕС на зарегистрированных в РФ авто, как импорт из страны-агрессора, нельзя позиционировать как запрет. Это дает возможность странам-участникам союза конфисковать зарегистрированные в России автомобили прямо на границе. Более того, согласно расширенному санкционному ограничению, европейские пограничники могут также изымать чемоданы, мобильные телефоны, компьютеры, планшеты прочие гаджеты. Все это можно рассматривать как незаконный импорт из РФ, вне зависимости от использования предметов владельцами.

Впрочем, в Еврокомиссии объяснили, что данные ограничения будут рассматриваться пограничниками с точки зрения “здравого смысла”. Это значит, что никто не станет изымать у россиян все личные вещи при пересечении границы. В тоже время, в Литве порекомендовали не въезжать в страну на российских номерах, в Латвии их не станут пускать, в Финляндии отметили, что временно не будут изымать авто, а президент Эстонии заявил, что российские машины еще могут въезжать в страну, однако он одобряет решение Еврокомиссии и считает, что все приграничные с РФ страны должны ввести запрет.

Это решение, скорее сигнал – россиянам не рады в странах ЕС, кроме, пожалуй, Венгрии. Российский флаг, паспорт, речь и акцент это токсичные символы, олицетворяющие собой смерть безвинных украинцев, разруху и нацизм. Расширенные ограничения запрета на импорт из РФ дают законные основания лишать россиян их имущества ввозимого из России и, по всей видимости, такие меры будут применяться в отношении тех россиян, которые едут в ЕС и явно демонстрируют пророссийскую позицию и ведут себя так, будто им все должны подчиняться.