19:41 06 ноября Киев, Украина

Промежуточным шагом по переходу на зеленую энергетику должно было стать использование газа, вместо нефти. Поэтому, ЕС так сильно было зависимо от российского газа. Европа планировала перейти на возобновляемые источники энергии к 2035 году. Однако война в Украине несколько скорректировала эти планы и на сегодняшний день, западные эксперты прогнозируют более быстрый переход.

Известно, что чуть ли не самым масштабным источником выбросов углекислого газа являются автомобили. Ведущие немецкие концерны обещают, что уже в ближайшие годы намерены выпускать авто с электрическими двигателями и завершить выпуск новых двигателей внутреннего сгорания раньше, чем планировалось – до 2033 года.

Как ни странно, но война, развязанная Путиным, повлияла на ускорение темпов реализации плана перехода на “зеленую энергетику” в ЕС, так как Европе пришлось разорвать столь необходимые для них связи по поставкам российского газа. Теперь, западное отношение к Кремлю не сложно предугадать. Путин сделал все, чтобы ускорить процесс развития Запада и отбросить прогресс в России.